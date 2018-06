Flávio Rocha reitera que não será vice de nenhum candidato

O empresário e candidato à Presidência da República, Flávio Rocha (PRB), disse nesta terça-feira (26) que a sua candidatura "foi uma decisão crítica, pela falta de se ter em quem votar". Rocha reafirmou que pretende manter a candidatura ao Palácio do Planalto até o fim e descarta ser vice de qualquer candidato.

As declarações foram dadas na saída de uma reunião na residência do presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em que estiveram também presentes dirigentes do Centrão, de partidos como PP e Solidariedade. No encontro foi discutido os rumos da corrida presidencial deste ano.

Rocha afirma que contratou uma pesquisa que aferiu que quando os seus potenciais eleitores descobrem que ele é proprietário da rede de lojas Riachuelo, o número de votos é triplicado. "Temos um pouco mais de um quarto dos votos dos que conhecem a nossa candidatura. Quando associam o meu nome à Riachuelo, isso é triplicado", afirmou o empresário.

Flávio Rocha disse que os membros do Centrão presentes na reunião afirmaram que vão se encontrar na próxima semana com Geraldo Alckmin (PSDB).