Hackers invadem site da prefeitura e postam texto contra corrupção

O site da prefeitura de Porto Alegre foi invadido por hackers nesta terça-feira. No início da tarde, a tela inicial da página exibia uma bandeira do Brasil com um emblema hacker e mensagens de protesto contra a corrupção, além da identificação do grupo que teria sido responsável pela invasão, com um rap tocando ao fundo.

De acordo com a assessoria da prefeitura, técnicos da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) trabalhavam desde as 13h na correção do problema. Até as 14h30min, no entanto, o site continuava no ar com a tela publicada pelos hackers. O autor da invasão se identifica como D4RKR0N e diz fazer parte do grupo de hackers intitulado Xinox Crew.

Ao final da tarde, a prefeitura informou que a Procempa retirou o site do ar para fazer uma "varredura". O órgão está em greve desde a quarta-feira e, de acordo o governo municipal, a paralisação "não tem influência no processo de restabelecimento do site".