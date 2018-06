Empresários defendem pacote de Marchezan

Marcus Meneghetti

Lideranças de 30 entidades empresariais da Capital lançaram uma ofensiva ontem pela aprovação da atualização da planta do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a redução de gastos na máquina pública, visando ao equilíbrio nas contas públicas da prefeitura de Porto Alegre. A tese é de que, assim, o município poderia prestar melhores serviços e atrair investimentos.

Durante um almoço na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), elas cobraram dos vereadores a aprovação do pacote de projetos enviado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) à Câmara Municipal em abril.

Mais de 10 vereadores compareceram ao evento - todos da base aliada de Marchezan ou independentes. Alguns inclusive são candidatos a deputado nas eleições de 2018, como Ricardo Gomes (PP) e Comandante Nádia (MDB). Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Paulo Kruse, todos os vereadores foram convidados, "menos os do PSOL, porque são contra os empresários".

Enquanto transcorria o almoço, os empresários se revezavam na tribuna para defender suas posições sobre o pacote. O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon), Aquiles Dal Molin, avaliou que, diante do desequilíbrio financeiro nas contas do município, a prefeitura precisa cortar despesas e aumentar a receita. O Paço Municipal projeta um déficit de R$ 700 milhões em 2018.

Para reduzir gastos, Dal Molin defendeu os projetos que diminuem benefícios do funcionalismo público. "É importante a redução do custeio, em especial nas questões relacionadas aos funcionários. Por exemplo, o reajuste automático dos servidores, em um momento de retração econômica, pesou muito no desequilíbrio financeiro. A previdência dos municipários, também", exemplificou.

O presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), Luis Roberto Ponte, defendeu que o combate às distorções no serviço público já geraria economia". "No serviço público, alguns têm gratificações enormes, enquanto outros têm salários baixos. Por exemplo, um juiz ganha um auxílio-moradia equivalente a dois salários de professor. Então a redução das despesas deve cortar as distorções, porque a isonomia entre os servidores vai gerar economia", analisou Ponte.

Dos 13 projetos que tramitam no Legislativo municipal, sete afetam os servidores municipais. Entre eles, o que acaba com a licença-prêmio, o que modifica a incorporação de gratificações, o que altera as regras para o reajuste automático e o que cria a previdência complementar.

Quanto ao incremento da arrecadação, os empresários sustentaram que a revisão da planta do IPTU pode aumentar o valor que entra nos cofres públicos.

"As mudanças no IPTU não aumentam impostos, aumentam a arrecadação. Afinal, combatem as distorções no pagamento do IPTU, cobrando o imposto de quem não paga nada", sustentou o presidente da Sergs.

"A planta do IPTU realmente precisa ser atualizada. Entretanto temos uma ressalva ao projeto, porque causa uma pauperização muito forte no Centro Histórico. Por isso, propomos a alíquota de 0,6% para o Centro Histórico, por seis anos, para todos os imóveis não residenciais. Se possível, gostaríamos que esse índice fosse expandido até a rodoviária, pois essa área também vai ser muito impactada", ponderou o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Henry Chmelnitsky.

Kruse cobrou, de forma contundente, uma posição dos vereadores. "O nosso interesse aqui é mostrar que nós (empresários) estamos unidos e vamos fiscalizar os mandatos de vocês (parlamentares). Não adianta discutir, discutir, discutir, e não fazer nada. Está na hora de aprovar o que tem que ser aprovado", falou - sendo bastante aplaudido.