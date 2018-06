Mauro Carlesse vence 2º turno da eleição suplementar no Tocantins

Com 75% dos votos válidos, o governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), foi eleito para o posto no segundo turno das eleições suplementares neste domingo (24). O senador Vicentinho Alves (PR) recebeu 25% dos votos, com 98% das urnas apuradas.

Diferente da votação apertada no primeiro turno, ontem, o novo governador do Tocantins já estava definido às 18h, com uma grande diferença de votos entre os candidatos. Assim como no primeiro turno, o número de abstenções foi alto - chegou a 34,9%, ou 348.864 potenciais eleitores. O governador eleito recebeu pouco mais de 360 mil votos. O novo governador fica no cargo até 31 de dezembro deste ano, quando assumirá o mandatário a ser escolhido nas eleições de outubro.

A eleição suplementar no Tocantins foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois que a corte cassou o mandato do governador Marcelo Miranda (MDB) e da vice Claudia Lelis (PV), por uso de caixa-2 no pleito de 2014.