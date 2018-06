MDB busca articular candidaturas nas Missões e em Santa Rosa

A direção do MDB gaúcho reuniu as coordenadorias regionais de Santa Rosa e das Missões, neste final de semana, não só para defender a reeleição do governador José Ivo Sartori (MDB), mas também para angariar nomes para as chapas proporcionais (deputados estaduais e federais).

Nos encontros deste final de semana, entre deputados atuais e novos postulantes, participaram um total de 15 pré-candidatos, entre estaduais e federais. Até o momento, o partido registra 44 nomes à Assembleia Legislativa e 28 à Câmara dos Deputados. Nas duas regiões, militantes e dirigentes de 46 municípios participaram dos encontros.