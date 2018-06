Polícia Federal prende ex-diretor de empresa subsidiária da Petrobras

A 52ª fase da Lava Jato, denominada Greenwich, prendeu, nesta quinta-feira, o ex-diretor da Petroquisa, subsidiária da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza. Seu filho, Douglas de Souza, deve se entregar. A prisão de Djalma é preventiva, e a de Douglas, temporária, para evitar destruição de documentos.

Djalma e familiares, segundo o Ministério Público Federal, cometeram corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Petroquisa. Conforme a acusação, foi utilizada conta na Suíça para receber

R$ 17,7 milhões da Odebrecht entre 2010 e 2014. A conta seria controlada pelo filho do ex-diretor. Djalma Souza é ligado ao deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE), que o indicou para o cargo. Em troca dos repasses, a empreiteira teria sido favorecida na obtenção de dois contratos, com o estabelecimento de parâmetros que só poderiam ser atendidos por empresas da Odebrecht. Os contratos foram firmados com a Petroquímica Suape e com a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco.

Também foram cumpridos mandados de busca no Rio de Janeiro (RJ), no Recife (PE) e em Timbaúba (PE), em endereços de empresas ligadas à família de Djalma. Ele e o deputado Eduardo da Fonte tornaram-se réus na Lava Jato em maio deste ano após denúncia da Procuradoria-Geral da República ter sido acatada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal.