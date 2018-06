Governo publica decreto de nomeação de Braga Netto como interventor federal no RJ

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 21, publica uma nova nomeação do general Walter Souza Braga Netto no cargo de interventor federal no Estado do Rio de Janeiro. Outro ato de nomeação de Braga Netto na função havia sido publicado no dia 13 de abril, dois meses depois da decretação da intervenção no Estado pelo presidente Michel Temer, em 16 de fevereiro.

A primeira nomeação de Braga Netto se deu por meio de portaria e tinha "caráter transitório", com lotação na Casa Civil. A nomeação desta quinta-feira ocorre por meio de decreto do presidente Michel Temer e depois da Medida Provisória 826/2018, que criou efetivamente o cargo. A MP está em tramitação no Congresso.

Nesta quinta, ainda foram nomeados mais três integrantes do Gabinete de Intervenção Federal no Rio: Laelio Soares de Andrade, para o cargo de secretário de Administração; Fabricio Silva Quiroga, para secretário adjunto da Secretaria de Administração; e Francisco de Assis Reis Fernandes, como diretor de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade da Secretaria de Administração do Gabinete de Intervenção.