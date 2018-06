Memorial Prestes funciona com restrições de dias e horários em Porto Alegre

Carlos Villela

O presidente do instituto informa que um cronograma regular de atividades será divulgado no fim de outubro, para marcar um ano da inauguração. Já o funcionamento diário não está nos planos. “Nunca vai ter um horário de funcionamento comercial porque não tem demanda para isso”, diz Santos.

De acordo com Edson Ferreira dos Santos, presidente do Instituto Olga Benário, responsável pela administração, o funcionamento atual não é estava no plano original de acesso ao público. Santos diz que há pendências no convênio firmado com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que construiu o prédio, como algumas adequações que precisam ser finalizadas para garantir as condições de abertura diária.

Construção foi feita em conjunto com FGF

O projeto para a construção de um memorial a Prestes, de autoria do então vereador Vieira da Cunha (PDT), foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 1990 logo após a morte do comunista. Em seguida, a Prefeitura doou o terreno para a construção da obra, localizado na esquina das avenidas Ipiranga e Edvaldo Pereira Paiva. O projeto arquitetônico de Oscar e Paulo Sérgio Niemeyer foi cedido gratuitamente à cidade por conta da amizade pessoal do arquiteto com Prestes. Em 1998 foi erguida a pedra fundamental.

Os acertos definitivos para a execução, contudo, ocorreram apenas em 2008. A obra foi teve início após um acordo com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Sem sede própria e com interesse de construir uma antes da realização da Copa do Mundo em Porto Alegre, articulou com os responsáveis pelo memorial uma troca: o Memorial cederia metade do terreno destinado ao Memorial para levantar sua sede, em troca a FGF tem que cobrir os custos de construção e de manutenção de forma vitalícia. Na prática, as obras tiveram início no ano de 2012.

No ano passado, meses antes da inauguração, o vereador Wambert Di Lorenzo (Pros) tentou emplacar um projeto que extinguiria o Memorial como uma homenagem a Prestes e em troca transformar em um memorial ao povo negro. O projeto, controverso, foi rejeitado pelo plenário.