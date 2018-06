Rocha descarta abrir mão de candidatura para apoiar tucano

Rocha citou João Doria que largou com pouca intenção em pesquisas e venceu em São Paulo FREDY VIEIRA/JC

Oscilando de 0% a 1% nas pesquisas de intenção de voto, o pré-candidato à Presidência pelo PRB, Flávio Rocha, descartou apoiar outro candidato no primeiro turno das eleições. Alegando que é cedo para avaliar as pesquisas, o empresário voltou a citar o ex-prefeito tucano e amigo João Doria como exemplo de que é possível largar com baixo desempenho e levar a disputa na urna.

"Há um sentimento de orfandade política", afirmou Rocha. Segundo ele, o eleitor já decidiu que não quer nenhum dos nomes já conhecidos e mal começou a se informar sobre as alternativas colocadas. Para o empresário, a campanha lhe dará a oportunidade de mostrar ao eleitor que ele próprio preenche os requisitos. "Usando uma linguagem de varejista, o que falta é o produto na prateleira."

Questionado sobre a possibilidade de uma aliança com nomes como o tucano Geraldo Alckmin ou qualquer outro partido na primeira etapa de votação, Rocha foi enfático: "Não abandonei minha carreira empresarial no seu melhor momento (ele é controlador do grupo Riachuelo) para ser protagonista. Saí pela falta absoluta de ter em quer votar e pelo risco de ver um retrocesso." Ao argumentar que a população deseja uma "guinada liberal", Rocha se descreveu como "o mais liberal" entre os presidenciáveis.