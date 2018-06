Governo do Rio Grande do Sul encerra atividades da FDRH

O governo do Rio Grande do Sul encerrou oficialmente as atividades da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH). O decreto com a medida, assinado pelo governador José Ivo Sartori (MDB), foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (14).

De acordo com o decreto, as funções e os servidores estáveis da instituição serão absorvidas pela Secretaria da Modernização Administrativa e Recursos Humanos (Smarh), que também abrigará a Escola de Governo.

Todos os demais funcionários e dirigentes da FDRH foram exonerados, á exceção do presidente, Jorge Fonseca e de um diretor administrativo, que permanecerão ligados ao órgão até a baixa oficial de seu registro.

Também nesta quinta, outro decreto de Sartori prevê a criação do programa Rede Escola de Governo do Estado, que “funcionará como um sistema integrado de qualificação e de gestão do conhecimento, destinado à formação e ao aperfeiçoamento permanente de servidores públicos, de empregados públicos e de agentes sociais”.