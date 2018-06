De PSOL a Novo, partidos se unem em lançamento de pacto pela democracia

Folhapress

Do esquerdista PSOL ao liberal Novo, partidos que costumam divergir um do outro se uniram no lançamento de um pacto em defesa da democracia no país. Representantes de pelo menos oito siglas participaram do evento de apresentação do documento, na noite desta quarta-feira (13), em São Paulo.

A iniciativa partiu de mais de 60 organizações e movimentos da sociedade civil- os institutos Ethos, Igarapé, Alana e Sou da Paz estão entre os signatários. Grupos que pregam renovação política, como Agora!, Acredito, RenovaBR, Raps (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade), Bancada Ativista, Frente Favela Brasil e Nova Democracia também integram a coalizão.

O texto do Pacto pela Democracia diz que "o Brasil vive um momento decisivo" e que "poucas vezes foi tão difícil afirmar o pluralismo, a tolerância e o convívio com a diferença no espaço público". A proposta é superar diferenças para combater o desgaste das instituições e lutar pela igualdade de direitos e pelo respeito à diversidade.

Nos discursos no auditório do Pavilhão da Bienal, o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e as manifestações que clamam por uma intervenção militar foram lembrados como exemplos de ameaça à democracia. "As demandas por opções autoritárias se confundem com iniciativas erráticas e desordenadas por diferentes grupos da sociedade", afirmou a socióloga Maria Alice Setubal, conhecida como Neca Setubal, em artigo sobre o pacto publicado nesta quinta (14) na Folha de S.Paulo. Neca, que participou do ato de lançamento, ecoou o discurso de outros convidados.

"Estas eleições oferecem uma oportunidade para avançarmos", disse no palco Oded Grajew,conselheiro da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis. Ele afirmou que é preciso batalhar para que a população vote em outubro com consciência e responsabilidade.

Pré-candidatos ao Legislativo de vários partidos (PT, PSDB, Novo, Rede, PPS, PV, PSOL e PDT) se disseram comprometidos com as ideias do pacto e com a defesa de valores como ética e respeito às diferenças. "Se a classe política não aderir ao pacto e não conseguir contaminar seus pares nesse sentido, ele não será efetivo", advertiu o ativista Marcio Black, do movimento Bancada Ativista.

Entre os políticos com mandato que compareceram ao evento estavam os vereadores Eduardo Suplicy(PT-SP) e Sâmia Bomfim(PSOL-SP) e o deputado estadual Carlos Bezerra Jr. (PSDB-SP), todos pré-candidatos ao Legislativo.