Vice-prefeito de Agudo é preso pela Polícia Civil em ação contra fraudes na prefeitura

Operação investiga uma organização criminosa que atuava na prefeitura do município polícia civil rs/divulgação/jc

O vice-prefeito de Agudo, Moises Kilian (MDB), foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (13) em operação para desarticular uma organização criminosa que atuava na prefeitura do município da região Central do Estado. A operação, batizada Fogo Fátuo, investiga os crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes licitatórias, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca, quatro mandados de prisão, sendo uma delas do vice-prefeito, nove ordens judiciais de bloqueio de ativos, e indisponibilidade de bens nas cidades de Agudo, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Canoas e Porto Alegre.