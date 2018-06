STF arquiva inquérito contra deputado federal Onyx Lorenzoni por caixa-2 em 2006

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou o arquivamento do inquérito que investigava suposto recebimento de caixa2 da Odebrecht pelo deputado federal gaúcho Onyx Lorenzoni (DEM). As investigações, instigadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), apuravam o repasse irregular de R$ 175 mil da empreiteira para a campanha de Onyx em 2006.

O pedido de abertura de inquérito foi motivado pelas declarações do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Alexandrino Alencar durante delação premiada. O processo foi inicialmente relatado pelo ministro Edson Fachin, mas foi redistribuído a Fux por não fazer parte da Operação Lava Jato.

Também partiu da PGR a solicitação de arquivamento, por falta de provas. Durante a investigação, Onyx chegou a abrir mão do foro privilegiado, mas o pedido não foi aceito pelo Supremo. Nesta sexta-feira, o deputado publicou um vídeo em que comemora a decisão de Fux e promete pedir a perda dos benefícios de seu delator.

"Quero deixar claro para gente que escreveu bobagem em rede social, gente que me julgou sem me conhecer: nunca estive envolvido em corrupção. (...) Vou atrás do senhor Alexandrino de Alencar. Esse vagabundo (sic) vai perder qualquer benesse que teve, porque mentiu", declarou Onyx. O vídeo pode ser acessado no site do Jornal do Comércio.

Desde que a delação foi divulgada, o parlamentar negou o recebimento do dinheiro da Odebrecht - diferente de outro caso, quando, em maio de 2017, admitiu ter recebido R$ 100 mil em caixada JBS, através de uma subsidiária da empresa no Estado. Atualmente, apesar de seu partido ter apresentado Rodrigo Maia (RJ) como pré-candidato à presidência da República, Onyx é um dos articuladores da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) no Rio Grande do Sul.