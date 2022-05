Improbidade Administrativa e a Lei 14.230/2021

Uma das principais novidades da Lei 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), é a possibilidade de revogação das condenações já impostas, mesmo que em sentenças transitadas em julgado, mas não cumpridas no todo ou em parte, quando revogadas as infrações que resultaram em condenação anterior.

A Lei de Improbidade passa a assumir caráter sancionatório, equiparando-se à lei penal. Por exemplo: algumas condutas, como a) praticar ato visando fim proibido em lei; e b) deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, deixaram de constituir atos de improbidade administrativa. Da mesma forma, vários atos tiveram a redação alterada, passando para uma tipificação diferente daquela que impôs a condenação.

Mesmo tendo havido condenação transitada em julgado, se ela se amparou em dispositivos que foram revogados e/ou modificados, deixarão de existir e de serem exigidas, pois a lei mais benigna tem efeitos no passado, em observância ao princípio constitucional de retroação da lei mais benéfica ao réu.

Pelo Código Penal, a lei posterior, que de qualquer modo favorece o réu, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, todas as condenações não cumpridas, na sua íntegra ou em parte, submetem-se à lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, não importando o trânsito em julgado.

Questão delicada diz respeito à prescrição. Pela lei de 2021, a prescrição passou para oito anos, se se conta a partir da ocorrência do fato ou do dia em que cessou a permanência. Passou a lei a apresentar situações de interrupção e de início de novo prazo, que diminuiu para quatro anos, a contar do ajuizamento da ação de improbidade: da publicação da sentença condenatória; da publicação de decisão ou acórdão de Tribunal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; e da publicação de decisão ou acórdão de Tribunal Superior (STJ ou STF) que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

Na prescrição, pois, mesmo em condenações não transitadas em julgado, incide a lei mais benigna, cabendo a extinção da ação se passados mais de quatro anos.

Advogado, desembargador aposentado