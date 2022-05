Cinema, Economia e Turismo

Uma das estratégias para promoção e divulgação do Destino Turístico pode ser a utilização do Cinema como meio de comunicação especial, contribuindo no posicionamento frente ao mercado turístico. Algumas cidades já praticam e apoiam as iniciativas que envolvem criação de roteiros e gravações de audiovisuais que possibilitem imagens e informações sobre os aspectos geográficos, históricos, culturais, equipamentos e serviços das localidades. A poderosa indústria cinematográfica pode ser uma grande aliada na criação e formação da imagem turística a partir de roteiros e produções capazes de atraírem visitantes.

As adaptações de livros ou roteiros que contemplam determinados locais são reconhecidas como estimuladores de visitas em todo o mundo. Com as novas tecnologias e as infinitas possibilidades de produções de audiovisuais, os investidores, produtores, diretores e artistas realizam filmes para as tradicionais salas de cinemas e para transmissões através de canais pagos em escala mundial. Os destinos turísticos que demonstram interesses pela promoção e divulgação através do audiovisual, implantam a Film Commision que é uma organização econômica sem fins lucrativos, seja municipal, estadual ou federal, que incentiva, facilita e apoia a produção audiovisual - cinematográfica, televisiva e publicitária- em locais públicos.

A criação de uma Film Commission está vinculada à implantação de políticas para o desenvolvimento do turismo local e regional. Em primeira instância, deve estar vinculada ao prefeito da cidade que deve reconhecer sua importância, como política pública municipal. Na realidade, a Film Commision é a responsável por centralizar e gerenciar a produção audiovisual na cidade. Como resultados, observa-se os efeitos nos aumentos dos fluxos de visitantes aos locais onde foram gravadas as cenas, em áreas urbanas ou rurais.

Economista e mestre em Comunicação