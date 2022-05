Twitter, ferramenta no lugar da fala

Ouvi recentemente o uso da expressão "lugar de fala", popularizado por meio da filósofa Djamila Ribeiro, de forma bem diversa da original. O que me levou a refletir sobre a possibilidade de também visualizá-lo através de um viés diferente.

A busca pelo entendimento da realidade de quem está falando pode ter ferramentas. Como o Twitter como auxiliar nesse processo? Eu acredito que sim, pois essa rede social especificamente é composta por peculiaridades que a deixam mais distante de uma realidade de certo modo mascarada que existe em outras, como Instagram, por exemplo. Aqui, fotos e filtros têm valor ínfimo e não se aproximam do foco principal dos conteúdos. E esse ponto diverso permite ao Twitter estar mais próximo efetivamente de um lugar de fala que, transposto para o digital, não perderia excessivamente suas características, com ganho em autenticidade.

A autenticidade é muito presente no Twitter, local utilizado por jornalistas, políticos e personalidades cujos pensamentos são expostos, sim, com intuito previamente pensado, mas, de certo modo, mais próximos dos usuários. Esse sentimento de proximidade trazido por meio dos "tweets" é diferente de um story ou dancinha de outras redes, pois, carrega ali em cada palavra a forma como o mundo naquele momento é visto.

Quando determinado emissor toma consciência do seu papel e do seu lugar de fala, utilizando-se do digital e da gama de conexões infinitas possíveis de serem alcançadas, ele torna-se mais potente. Essa força, no entanto, vem acompanhada de níveis elevados de discordâncias, críticas e das demais intempéries do meio. E, claro, é preciso aprender a lidar.

De todo modo, o 'risco' torna-se válido diante das possibilidades sempre crescentes de oferecer ao mundo a visão clara de quem está no seu lugar de fala e pode sair do seu pensamento fortalecido, apoiado por semelhantes e ganhando benefícios que outrora estariam mais distantes.

Jornalista