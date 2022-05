Teremos que pagar pelo ensino público

Parece inacreditável, mas uma notícia é pior que a outra neste desgoverno. Agora se estuda cobrar das universidades federais. Há quantos anos existe educação pública e gratuita?





No Brasil, a Constituição de 1824, no seu art. 179, já falava sobre isso. Mas a Constituição de 1937, época do Estado Novo, isto é, da Ditadura Vargas, trouxe a possibilidade de se começar a pagar pela educação pública no seu artigo 130. Na Constituição de 1967, isto é, na ditadura militar, o artigo 168 também abordava o mesmo assunto. Ou seja, parece uma característica de sistemas ditatoriais ou militares cobrar pela educação pública uma vez gratuita.





Não sejam ingênuos. Se for aprovado o projeto para cobrar das universidades públicas, o segundo passo será cobrar pelo Ensino Médio público e a seguir pelo Ensino Fundamental. As ideias nunca vêm para beneficiar a população. Será sempre para prejudicar. Essas iniciativas de gênio farão, claro, que as instituições educacionais tenham condições de arcar com os seus custos, como pensam os empresários e os homens de direita, porém, prejudicando milhões de cidadãos e cidadãs, como sempre acontece em governos de direita.





É verdade também que a maior parte dos alunos das universidades federais pertence à classe mais rica. Tiveram um Ensino Médio de qualidade e, por isso, ingressaram numa universidade federal. Porém, sempre há pessoas mais pobres e de escolas públicas. E essas verão cortada a possibilidade de ascender socialmente, a não ser que façam um esforço redobrado, trabalhem em dois ou três empregos para ter condições de pagar o mínimo, como aluguel, alimentação, luz, gás de cozinha etc., e ainda a faculdade. O provável é que desistam de estudar.





Quando o sofrimento vai ter fim? Os preços de tudo estão aumentando. A gasolina está impraticável, e a energia elétrica, e o gás de cozinha. Já se cogitou cobrar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - uma das poucas iniciativas de qualidade do País, apesar dos seus problemas. O desemprego está elevadíssimo: 11,1%.





Outra ideia estapafúrdia é o estudo domiciliar (não faz sentido chamá-lo de homeschooling), por um motivo muito simples: o pai ou a mãe pode até ser formado em uma área, mas com certeza não dominará todos os setores do conhecimento para ter condições de ajudar seus filhos em casa.





É espantoso, mas cada notícia que se lê na imprensa é pior que a anterior. Privatizar a Petrobras, por exemplo, colocará o destino dos combustíveis nas mãos de empresários, e estes querem apenas lucrar. É provável que aumentem ainda mais o preço. O País está perdido, simplesmente.









Professor