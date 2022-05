As empresas e a sociedade estão mudando

Com quase 180 anos de existência, a respeitável revista The Economist tem feito algumas considerações sobre os prováveis rumos das economias e das sociedades. E o faz às dirigindo às empresas e aos costumes, tendo em conta que a nova era emoldurada pelos instrumentos da informática. A consagrada revista, editada em Londres, chama a atenção para a necessidade de as empresas, em geral, investirem, pelo menos, 10% dos seus custos em novas tecnologias como medida de sobrevivência nesse mundo em mudanças. Observa que, como nunca, o empreendedorismo empresarial, será condição para a evolução das empresas - novas e existentes. Por igual, a credibilidade e a transparência serão essenciais para o êxito empresarial. Plataformas de informática imperarão - incontáveis, uma em cada canto, assim afastando atuais medidas isoladas. Além do que, medirão a produtividade.

Produtos de consumo suntuosos serão aos poucos substituídos por produtos frugais (sai a gravata, entra o jeans). O consumo das populações se torna mais simples. O comércio online será maior do que o presencial. As universidades formarão técnicos para o mercado, diferente do que ocorre hoje.

Viagens, congressos e reuniões de trabalho serão predominantemente substituídos por sistemas online. O turismo de trabalho tende a desaparecer. As consultas médicas e as teleconferências serão normais. Os testes rápidos de saúde serão predominantes na medicina. A higiênica pessoal será um costume generalizado. Por igual, a produção e o manuseio adequado de alimentos.

Diante dessas e de tantas outras mudanças, não se lhe escapa de observar que possa haver demanda por moradias em cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos. A vez das pequenas comunidades ligadas por online. Ademais, haverá muita atenção aos problemas de meio ambiente. Acrescenta que educação, saúde e segurança se tornarão, mais do que nunca, essenciais para o fortalecimento da classe média das sociedades - sem o que as democracias ficarão irremediavelmente comprometidas. Esses três setores serão predominantes na vida política, como pacíficos mandamentos sociais.

Economista, ex-professor da Ufrgs e ex-prefeito de Porto Alegre