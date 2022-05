Aprendendo e vivendo

Perguntas valendo nota: quem queremos ser e como queremos viver nas comunidades das quais fazemos parte? Como queremos nos relacionar com as pessoas e os espaços que nos cercam? É impossível pensar no agora e projetar o futuro da vida nas cidades sem voltar nosso olhar para a educação. A escola é uma das primeiras comunidades de que participamos ativamente. E nos ajuda a construir as respostas para essas perguntas. O que acontece na escola frutifica nas cidades, na sociedade como um todo.

A Agenda 2030 - o compromisso global coordenado pela Organização das Nações Unidas, que propõe um plano que reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); entre eles, educação de qualidade. A MRV&CO é signatária dos ODS - e a conexão da Agenda 2030 com a nossa estratégia de negócios consolidou as nossas práticas ESG. Nesse contexto, quero destacar uma das iniciativas do Instituto MRV, que desde 2014 canaliza recursos e inteligência para apoiar projetos e ações na área da educação.

Unir forças aqui faz todo o sentido. Reunir, conectar - em latim, iungo. Não é por acaso que esse é o nome do projeto estruturado pelo Instituto MRV para promover o desenvolvimento profissional de educadores, apoiar a construção de metodologias que incentivem a aprendizagem e fortalecer comunidades escolares e o ensino no País.

O iungo conecta professores, gestores, centros de pesquisa e especialistas em educação, criando e reforçando redes de práticas de ensino, potencializando o protagonismo dos educadores na evolução da sociedade. Por isso mesmo, o iungo tem a noção de Projeto de Vida como propósito da escola e como aspecto transversal em todas as suas ações.

O iungo tem como meta principal dar aos educadores novas possibilidades para aprimorar suas práticas pedagógicas visando o desenvolvimento integral. Junto com parceiros - como USP, Unicamp e PUC Minas - estimula a inovação na sala de aula, oferecendo cursos, materiais pedagógicos, pesquisas e eventos, gratuitos que, só em 2021, impactaram mais de 180 mil educadores.

Contribuir com a construção de caminhos que favoreçam o desenvolvimento integral das novas gerações é uma preocupação nossa, e o iungo é uma das formas que encontramos para atender aos ODS; afinal, não há educação de qualidade sem educador qualificado.

Sem educação de qualidade, não dá para chegar a uma resposta às perguntas do início. É a aposta mais certeira que se pode fazer em um amanhã como queremos. Estamos, tudo e todos, conectados. Então, vamos juntos?

CEO da MRV