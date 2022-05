Destaques da Edição Digital

A Noite dos Museus volta à sua versão presencial neste sábado, após dois anos. Diversos museus de Porto Alegre estarão abertos com programações especiais e em horários alternativos, e atrações que vão das 19h de sábado até a 1h de domingo. Entre os museus e espaços culturais que recebem as apresentações está a Cinemateca Capitólio e as pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli. Na Cinemateca Capitólio, por exemplo, as atrações unem música, performance e cinema, com a projeção de um trecho do longa-metragem Vento Norte, de Salomão Scliar, com trilha sonora ao vivo do duo instrumental formado por Ângelo Primon e Oly Jr. O filme foi o primeiro longa de ficção rodado no Rio Grande do Sul, com gravações feitas em uma comunidade de pescadores em Torres, no Litoral Norte. Confira os detalhes da programação acessando o QR Code.

É chegada a reta final da entrega de declarações do Imposto de Renda deste ano e a Receita Federal, conforme balanço divulgado no início de maio, já contabiliza mais de 22 milhões de declarações. A expectativa do órgão é de que esse número supere a marca de 34 milhões até o final do prazo, que se encerra no próximo dia 31. Entre os especialistas, é unânime a recomendação de não deixar tudo para a última hora. Estão obrigados a entregar a declaração em 2022 o contribuinte que, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis, como salários, aposentadoria e aluguéis acima de R$ 28.559,70. Confira que mais precisa declarar acessando o QR Code.