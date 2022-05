Quando os unicórnios aceleram

O vocabulário moderno da inovação volta e meia ressignifica palavras como um indicativo da efervescência criativa que marca o segmento. Neste contexto, o verbo acelerar figura como um dos mais tradicionais e relevantes no reino das startups. Sim, reino, pois estamos falando de um ambiente no qual habitam unicórnios, camelos, zebras e até dragões.

Acontece que, diferentemente do motor de um veículo que transporta um passageiro ou uma carga do ponto "a" para o ponto "b", a aceleração aqui vai muito mais além do que um mero deslocamento geográfico. Aqui, o aquecimento e a agitação não são dos pistões, mas, sim do conhecimento técnico, da criatividade. Enfim, das ideias. E quando ideias são aceleradas, as soluções são encontradas.

Passado o South Summit, o sentimento que fica é que o Rio Grande do Sul não somente está à altura de tudo aquilo que é tendência no mundo como tem a nobre missão de tratar com carinho o legado do encontro. O Estado, aliás, é o 4º em número de comunidades de startups, segundo a Associação Brasileira de Startups (ABS).

E o valor das startups gaúchas que participaram do evento - quem sabe, um dos mais importantes ativos que temos hoje - fala por si. Um dos pontos altos do encontro, a competição internacional, a qual contou com mais de 1000 participantes e que reuniu na finalíssima 50 representantes, contou com 17 empresas com sede no RS - sendo 14 integrantes do maior programa de aceleração desenvolvido no Estado, o StartupRS, do Sebrae. Em apenas cinco anos, a iniciativa já acelerou mais de 700 equipes, nas mais diversas etapas de maturidade dos negócios.

Os números refletem outra questão importante quando o assunto é inovação: a cooperação. No evento, foram mais de 20 mil empreendedores, gestores públicos, investidores e fundos, vindos de mais de 50 países representando 8,5 mil companhias, 3,3 mil startups e 500 investidores com fundos de US$ 65 bilhões buscando no Brasil os próximos parceiros de seus negócios, as próximas startups a serem investidas ou adquiridas.

Seguindo em frente, o certo é que todo esse conjunto só fortalece as comunidades e os ecossistemas locais de inovação e dá mais impulso aos negócios do futuro. A jornada do empreendedor de startup é cheia de desafios e incertezas, mas é também nas curvas que se acelera.

Head de Startup do Sebrae RS