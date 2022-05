Porto Alegre, cidade educadora

Vice-Diretor Administrativodo Colégio Marista Rosário

Verdadeiramente os ambientes educam. Lembro-me dos ritos na casa dos meus avós. Hora certa para se sentar à mesa, e, logo após o almoço, os mais experientes descansavam, e um silêncio pairava no lar. Cada vez que uma visita chegava, já era sabida a forma que o espaço se organizava. Essa memória afetiva é a prova de que o ambiente nos educa e provoca ecos de longo prazo.

Dedicando um olhar macro, temos a nossa cidade. A nossa Porto Alegre. Cidade da nossa vida, dos nossos ritmos, das nossas paixões, das nossas raízes, dos nossos sabores, do nosso jeito e da nossa tradição. Ela agora também será a nossa cidade educadora, momento em que comemora seus 250 anos.

Juntos firmamos o compromisso por essa celebração. Compromisso por uma cidade educadora. O que representa essa distinção? Primeiro é preciso conhecer o Pacto Alegre, uma proposta de movimento de articulação e eficiência na realização de projetos que visam causar impactos na cidade. Em seguida, é necessário viver um dos ciclos de seus projetos, a cidade educadora, motivação que visa engajar um coletivo inteligente tornando nossa cidade inclusiva, criativa e formadora, ativando o sentimento de pertença para todos os seus.

As escolhas feitas pelas pessoas que aqui habitam ou transitam gerarão créditos para o que se quer de uma cidade educadora. O compromisso é de todos, para que tenhamos uma educação integral que transcenda os muros da escola ou universidade, pois tratamos do ambiente educador com todas as suas potencialidades.

Não há dúvidas do quanto de trabalho ainda se tem pela frente. A cidade educadora possui a sua pedagogia, suas identidades e culturas, infâncias e juventudes, e esse legado está permeado por um ambiente propício para inovação.

Cidadãs e cidadãos do espaço educador carregarão consigo memórias felizes por todas as experiências vividas, do bairro ao centro, pois para uma cidade educadora não há fronteiras, há sim um porto alegre. Seja bem-vindo(a) à cidade educadora de Porto Alegre!