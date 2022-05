No domingo junte a família para um belo almoço, com a melhor comida que a mãe fizer. Pode ser aquele arroz com galinha, uma lasanha, ou a massa caseira, com o molho receita da avó.





Os filhos devem vir com os netos e reunirem-se ao redor da mesa, abraçar e beijar a matriarca com muito carinho, pois ela é a base que sustenta todos os demais familiares, trazendo a harmonia para todos.





Quem sabe fazer aquele churrasco especial, com uma costela, galeto, salsichão, pão com alho, além daquela maionese caseira, feita pela mãe, cuja receita é repassada para as demais mulheres da família, mantendo a tradição.





A função deve começar bem cedo, juntando algumas lenhas no pátio para o fogo do churrasco, espetos ajustados sobre a mesa, um belo sal grosso para temperar a costela, além disso, gamelas e a faca especial para cortar a carne.





Caso seja possível, fazer um fogo no chão, colocar tijolos ao redor, de preferência embaixo de uma sombra, esperando calmamente todas as carnes, montando um belo cenário para a conversa da família ao redor.





Muitos trarão suas cadeiras de praia para ficarem sentados próximos ao churrasco, o chimarrão vai correr de mão em mão, depois vem a caipirinha e aquelas cervejas geladas para brindar a vida.





Se a comida for a especial da mãe, todos ficarão na cozinha, ao redor da matriarca, que alegre vai cortando os ingredientes, dando instruções para quem estiver ajudando, enquanto os demais aproveitam e colocam as novidades em dia.





Dia das Mães é dia de felicidade, portanto, vamos aproveitar e dar aquele presente especial, fazendo os olhos brilharem de alegria, com um sorriso e até algumas lágrimas de felicidade pela presença dos filhos e netos.





Apesar dos problemas como guerra na Ucrânia, inflação alta, gás e gasolina com preços absurdos e brigas generalizadas por política, vamos aproveitar para dar felicidade especial no Dia das Mães para aquela que nos trouxe ao mundo.









Jornalista e escritor