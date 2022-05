O que a imprensa significa depois de dois anos de pandemia?

Os últimos dois anos foram de grande resiliência para todo o mundo. Não teve uma pessoa que saiu da pandemia sem uma uma cicatriz, seja ela física ou psicológica. O fato é que uma coisa se fortaleceu: a informação de qualidade. Não seria possível atravessar esse momento do mundo sem informação séria, qualificada, através de veículos e jornalistas com credibilidade. Não há escuridão que não tenha sido alcançada com verificação, fontes, pesquisa e dedicação. Tudo isso só é possível com uma imprensa livre.

Passados dois anos de um vírus que atingiu a humanidade, o resultado são pessoas muito mais conectadas, com uma maior vivência digital e também com novas tecnologias que surgiram. O que não mudou foi o papel do jornalismo e a missão, de linha de frente, de relatar o que acontece e ser fonte de informação para o mundo, de qualquer um dos quatro cantos dele. Mas ainda há percalços a serem superados.

Hoje celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e nossa luta segue diariamente. O jornalismo é uma das profissões mais antigas que existe e temos certeza que ela se fortalece cada vez mais. Esse é o nosso sentimento agora que as coisas começaram a voltar ao normal. Continuar exigindo nossos direitos, nossa liberdade e exercendo a nossa vocação: informar. É para isso que a imprensa existe e para isso que jornalistas atuam diariamente, para a sociedade e para fazer dela um lugar mais informado e democrático.

Presidente do Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão do RS