A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, reserva vários artigos que afirmam a participação cidadã nos processos decisórios das sociedades como um bem inalienável dos habitantes de todos os países do mundo, em qualquer momento da história. No fundamento do exercício deste direito universal está o voto secreto. É a inviolabilidade da vontade de eleitores e eleitoras que garante uma democracia efetiva.

Nem sempre este foi um requisito das eleições brasileiras. Embora estudiosos da história das nossas eleições não cheguem a um consenso sobre a extensão da violação do sigilo do voto, o fato é que até a década de 1930 era comum que processos eleitorais não garantissem o sigilo da vontade do eleitor. O Rio Grande do Sul foi especialmente marcado por esta adversidade. Durante os mais de 40 anos da República Velha (1889-1930), o dístico positivista do "viver às claras" foi amplamente utilizado para comprometer o voto secreto.

O Código Eleitoral de 1932, o primeiro da nossa história republicana, estabeleceu definitivamente a obrigatoriedade do respeito ao sigilo do voto, um marco no ordenamento legal brasileiro. O diplomata, escritor e político gaúcho Joaquim Francisco de Assis Brasil, cuja obra influenciou decisivamente nosso pioneiro Código, foi um dos grandes defensores da efetivação do voto secreto como pressuposto fundamental para que o Brasil consolidasse sua democracia.

Atualmente, os processos eleitorais brasileiros, com um contingente de cerca de 150 milhões de eleitores, figuram entre os cinco maiores do mundo. A cada dois anos, nosso país é exemplar em apresentar ao restante do mundo um processo de escolha de representantes marcado pelo gigantismo, pela segurança e pela eficiência com que os sufrágios são coletados e contados.

A urna eletrônica de votação, que completou 25 anos em 2021, garante o sigilo absoluto do voto. Na cabine eleitoral, o cidadão só deve explicações à própria consciência.

Desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul