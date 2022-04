Precisamos reestruturar o IPE-Saúde

A conjuntura vivenciada pelo IPE-Saúde com ameaça de suspensão dos serviços pelos hospitais e conveniados expôs o descaso do governo com a autarquia, em uma crise já anunciada. Não à toa, desde novembro, formei uma Subcomissão na Assembleia Legislativa para evidenciar os problemas de atraso nos pagamentos aos conveniados que já superavam os 150 dias. O declínio das finanças não se dá por acaso: o aparelhamento do IPE Saúde mantém, sistematicamente, uma estrutura deficitária. Sartori e Eduardo Leite politizaram a diretoria em troca de apoio na formação de suas bases aliadas e, com isso, o IPE Saúde virou um palanque político e cabide de empregos em detrimento da eficiência e do cuidado com a saúde dos servidores públicos segurados. A autarquia sofre, assim, com a desestruturação econômico-financeira, mas também padece da politicagem que insiste em aparelhar nossas instituições.

O fato é que o IPE-Saúde precisa recomeçar. Reestruturar suas despesas e auditá-las, encontrando soluções disponíveis no mercado para esse fim - sem inflar ainda mais a folha de pagamento. Para se ter ideia, atualmente, apenas 5% dos procedimentos são auditados. Ou seja, sem essa revisão, os gastos explodiram e só com Covid cresceram 67,4%, no primeiro semestre de 2021. Estudos internos apontam para uma economia de R$ 40 milhões se o IPE-Saúde auditasse apenas 10% dos seus contratos (número considerado baixo). Reavaliar e reestruturar as despesas parece inevitável.

Por isso, o reequilíbrio financeiro do IPE-Saúde depende de uma drástica mudança em prol de uma cobrança por faixa-etária e demais critérios (profissão, estado civil, escolaridade etc.) que mensurem mais eficientemente o risco do sinistro na contribuição dos segurados. O RS não está em crise à toa. O IPE-Saúde é só mais um exemplo da chaga que o fisiologismo político-partidário relegou ao povo gaúcho, infelizmente, de novo.

Deputado estadual (Novo)