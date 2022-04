Hoje, 26 de abril, celebramos o 22º aniversário do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, estabelecido pelas Nações Unidas. O tema deste ano é "Propriedade Intelectual e Juventude: Inovando para um Futuro Melhor". Assim como o Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) reconhece que os jovens de hoje irão liderar a inovação de amanhã. As invenções, assim como produtos, serviços e expressões artísticas criam novas possibilidades que beneficiam a economia e melhoram vidas. Invenções representam o núcleo da inovação, que é protegida por direitos de propriedade intelectual. Podemos garantir um futuro brilhante educando a juventude sobre como esses direitos são capazes de incentivar a inovação, a criação de empregos e a solução de problemas.

O Brasil é reconhecido como um líder na próxima fronteira de inovação e o RS é um polo dinâmico para startups. O Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre trabalha para garantir a proteção dos direitos de propriedade intelectual, incentivando a educação e a conscientização sobre o papel crucial que desempenham na promoção de uma economia de ponta. Nosso consulado firmou parceria com entidades estaduais gaúchas e com nossos colegas do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA (em inglês, USPTO), com sede no Rio de Janeiro, para realizar seminários gratuitos sobre o tema. Esses eventos tiveram centenas de participantes, entre incubadoras locais, startups e pequenas empresas.

A embaixada e os consulados dos EUA no Brasil também empoderam jovens, mulheres e grupos historicamente desfavorecidos por meio de programas como o YLAI - Programa Jovens Líderes das Américas e a Academia de Mulheres Empreendedoras (AWE). Essas iniciativas oferecem orientação e recursos essenciais para o lançamento de negócios bem-sucedidos com potencial para criar empregos e fazer crescer a economia do conhecimento.

Os jovens usam sua energia inventiva para beneficiar a todos nós aqui no Brasil e no mundo. Ao promover e proteger suas ideias criativas com direitos de propriedade intelectual, reforçamos a chave para um futuro promissor. Se quisermos resolver mais problemas globais, devemos garantir que os inovadores recebam o devido crédito e proteção por seu trabalho e criatividade.

Cônsul-Geral dos EUA em Porto Alegre