Qualidade na arrecadação solidária

Estamos às portas do início da tradicional arrecadação solidária de Porto Alegre: a Campanha do Agasalho. E assim como no ano passado, o alimento não perecível também será um item indispensável nas coletas e distribuições, pois embora as pessoas já estejam vacinadas e tenhamos um controle da pandemia, o rastro da fome ainda bate na porta de muitas famílias e de forma mais evidente, como consequência do período econômico sofrido. Sendo assim, toda análise no guarda-roupa e armário da cozinha, vai precisar de uma carinhosa seleção para atendermos as pessoas em extrema vulnerabilidade social.

O Gabinete da Primeira-Dama desde o início da gestão vem realizando diversas ações atendendo e acolhendo idosos, adultos e crianças de diversas comunidades, principalmente naqueles lugares que parecem invisíveis perante uma parte da sociedade. Costumo dizer que sou a primeira voluntária do município e o trabalho do nosso Gabinete é levar dignidade para estas pessoas. Graças a nossa rede de parceiros conseguimos distribuir alimentos não perecíveis, agasalhos, produtos de higiene pessoal e brinquedos. Porém, a Campanha do Agasalho tem um apelo específico devido ao frio, no qual procuram-se cobertores, roupas infantis, masculinas e femininas, alimentos e peças que possam aquecer.

No ano passado, a campanha foi um sucesso e este ano queremos mudar o conceito de valorização de anos anteriores em que se percebeu que o grande volume de arrecadações definiria o sucesso da campanha, pois o verdadeiro sentido é a qualidade dos materiais arrecadados e agilidade na entrega, para que em tempo hábil aqueça aquelas pessoas que necessitam, afinal de contas estamos lidando com seres humanos e não com números.

Contudo, lamentamos que nem todos tenham o entendimento do verdadeiro sentido da doação, pois durante a campanha de inverno recebemos vestuários de verão, roupas sem condições de uso, calçado sem par e até mesmo alimentos vencidos. Por isso faço um apelo para que as pessoas tenham um cuidado especial, pois doação não é descarte, e sim um ato de solidariedade com nossos semelhantes para que não sintam frio e tenham um pouco de dignidade. Convido a todos para que abram mais do que gavetas, guarda-roupas e armários, abram os seus corações para levarmos o verdadeiro sentido desta ação solidária que é ajudar os que mais necessitam.

Primeira-Dama de Porto Alegre