OMC divulga a posição do Brasil no comércio internacional de mercadorias

A Organização Mundial do Comércio (OMC) divulgou o relatório anual referente ao comércio internacional de mercadorias de 2021. O resultado apresentado pelo Brasil apontou uma pequena melhora em sua posição, passando do 26º para o 25º maior país exportador de mercadorias.





Esta melhora de posição é motivo de comemoração, mas é pouco diante do potencial exportador do País. Mesmo passando de US$ 209,180 milhões, em 2020, para US$ 280,815 milhões, em 2021, o que representa um crescimento de aproximadamente 34%, este resultado demonstra que há ainda um espaço muito grande a ser conquistado no comércio internacional de mercadorias.





Comparado a tudo o que se exporta no mundo, estes números representam aproximadamente 1,26%, ou seja, continuamos no mesmo patamar há décadas.





Em relação às importações, os resultados não são tão diferentes, o que significa que também importamos pouco se compararmos às importações de mercadorias no mundo. Embora as importações brasileiras tenham crescido aproximadamente 43%, passando de US$ 163,336 milhões, em 2020, para US$ 234,690 milhões, em 2021, este resultado representa aproximadamente apenas 1,04% do total de importações mundiais de mercadorias.





Se considerarmos a pandemia da Covid-19, até que os resultados foram bons, uma vez que o País conseguiu manter os níveis dos anos anteriores. Mas, a questão é que o motivo que leva a estes resultados insignificantes já é conhecido há muito tempo, ou seja, o Custo Brasil, que dificulta a competitividade das empresas no mercado externo.





Dentre os diversos fatores que impedem o crescimento econômico brasileiro, incluindo a sua participação no comércio internacional de mercadorias, estão a complexidade tributária, os encargos trabalhistas, a deficiência na infraestrutura logística, o acesso ao crédito e a insegurança jurídica.





Observa-se que o atual governo busca solucionar algumas destas questões. Muitas ações foram adotadas no sentido de facilitar e desburocratizar os negócios internacionais, mas ainda não é o bastante. Não basta somente um dos poderes fazer a sua lição de casa. É preciso que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário entendam que, se não trabalharem conjuntamente para a aprovação das reformas estruturais necessárias, os negócios internacionais brasileiros continuarão apresentando resultados medíocres, sem chance de apresentar um crescimento econômico condizente com o potencial do País.

















Professora do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie