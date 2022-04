O Regime de Recuperação Fiscal é recessivo

Compreender e descrever o tempo em que vivemos é uma tarefa complexa e desafiadora. Quando muitos repetem determinada "verdade", dizendo que esse é o único caminho, impõe-se examiná-la. Vivemos momentos onde a narrativa, por vezes, torna-se mais importante do que os fatos.

O "Regime de Recuperação Fiscal" - defendido pelos ex-governadores Sartori e Leite - é muito ruim para o Rio Grande do Sul. O plano, que será supervisionado por um Conselho Gestor de três pessoas, impondo-se, para submeter e controlar o Executivo, o Legislativo e os demais órgãos e Poderes, está sendo negociado sem qualquer transparência entre o governo gaúcho e o Ministério da Economia.

O Governo Federal é o credor da dívida confessada. É quem aprova o plano. E cobrará a conta, tendo como garantia os impostos estaduais e o Fundo de Participação do Estado. Ficaremos por 9 anos sem qualquer novo investimento. Todos os recursos obtidos, com mais receitas de impostos, deverão ser destinados ao pagamento da dívida. Nesse tempo todo, sem realização de concurso público. O Estado não poderá aumentar despesas (art. 8º, da LC Federal 159/17).

Alguém dirá que no exercício de 2021 houve aumento de despesas de capital (investimentos). Ainda não estávamos submetidos às regras do RRF e ocorreram receitas extraordinárias de privatizações e impostos sobre os itens mais relevantes do ICMS. Lembrando que, as privatizações recomendadas pelo Regime, contribuirão com suas receitas para melhorar o equilíbrio da dívida. Tradução: cada centavo de patrimônio vendido deverá ser utilizado para pagar a dívida confessada.

Estamos assumindo uma dívida de (bilhões) R$ 74.261.949.694,71 a ser paga até o ano de 2048. Que seguirá corrigida pelo IPCA 4% de juros a.a., limitados à Selic. Se afastarmos os juros, que é o lucro sobre o capital - incompatível numa relação entre entes da Federação - e atualizarmos a dívida pelo IPCA (afastando o IGPDI) desde o nascimento em 1998, a dívida está paga em maio de 2013.

Dos R$ 9,5 bilhões tomados em 1998, pagamos R$ 37 bilhões e devemos R$ 74,2 bi, diz a União. Cada centavo pago foi utilizado para pagar juros da dívida pública federal. É o fim do sistema federativo. Não existe autonomia política, sem autonomia financeira. Que tal o renascimento do Império, gaúcho?

Membro da Auditoria Cidadã da Dívida