Área da saúde fortalece o Brasil

Abril é o mês em que se celebra o Dia Mundial da Saúde. É verdade que a saúde sempre esteve na pauta, mas nunca sua relevância foi tão debatida entre a população e na mídia como nos últimos anos - em meio a uma pandemia em plena era da aceleração digital, com a troca de informações massiva e global a partir das redes sociais. Ao passo que as pessoas se conscientizavam e redobravam os cuidados com aspectos físicos e mentais, a ciência e o mercado da saúde foram impulsionados para um desenvolvimento que precisava ser tão veloz quanto as urgências da pandemia que mudavam, dia a dia, nossa cultura em sociedade.





No Brasil, o mercado da saúde está em um momento de maturidade nunca antes observado. No que se refere ao atendimento às pessoas, destacam-se avanços na rotina das equipes médicas, aumentando a eficiência e a segurança das operações, tal qual a viabilização e ampliação da telemedicina. Já no âmbito dos negócios, o fortalecimento da saúde é notável: desde 2020, o setor lidera o ranking de fusões e aquisições e reúne as maiores operações de compra de empresas no País.





De acordo com o Relatório de Emprego do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o setor representa 9% do Produto Interno Bruto (PIB), com mais de 4,6 milhões de brasileiros atuando na área. Na América Latina, o investimento em tecnologia na saúde deve atingir R$10 bilhões até o fim de 2022, segundo previsão da International Data Corporation (IDC) publicada em 2020.





Entre as explicações para o que estamos observando em termos de mercado, destacamos a colaboração. A troca entre os agentes da saúde é a chave para a maturidade dos negócios que, em um reflexo direto, aumenta a qualidade do atendimento e a expectativa de vida da população. Além da questão do mercado de saúde, a pandemia provocou um sentimento de cuidado e busca por prevenção que será o mote para o futuro.





Por isso, a tendência é registrarmos uma demanda cada vez maior para com os serviços de saúde e bem-estar. Em um momento sensível e desafiador de pandemia, entidades e empresas da área levantaram a cabeça, viabilizaram parcerias, inovaram e efetivaram soluções. Ao comemorar o Dia Mundial de Saúde, em 7 de abril, o destaque fica para o potencial transformador que o mercado da saúde carrega em sua essência, sendo uma representação máxima do que a dedicação, a solidariedade, a união e o profissionalismo entregam para a sociedade e a economia.









Sócio-fundador do Grupo São Pietro Saúde