A guerra na Ucrânia e os carros elétricos

O conflito bélico na Ucrânia tem uma série de implicações geopolíticas e econômicas. Uma das consequências imediatas é o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Diante desse cenário, fica a pergunta: por que não aproveitamos o momento e passamos a usar o carro elétrico em larga escala?

Parece simples, mas ainda não temos as melhores condições para isso. O carro puramente elétrico apresenta dificuldades associadas às baterias. Primeiro, elas não proporcionam a mesma autonomia que os carros atualmente empregados.

Enquanto os carros elétricos apresentam autonomias da ordem de trezentos a quinhentos quilômetros, os carros atuais oferecem autonomias da ordem de oitocentos quilômetros e mesmo mais. Essa diferença pode não parecer significativa, mas existem também impactos ambientais com o uso dessas baterias, pois ainda não dispomos de infraestrutura adequada para sua reciclagem.

Além disso, também não temos um sistema logístico estabelecido para a recarga e reposição de baterias, ao longo das estradas. Faltam tomadas espalhadas pelo país. Ainda não temos locais preparados para receber baterias vazias e trocá-las por baterias carregadas.

A principal dificuldade hoje em dia, entretanto, ainda é a obtenção de suprimentos de energia para as baterias dos carros elétricos. O abastecimento seria através do sistema interligado de energia, que está em seu limite, há bastante tempo, haja visto as altas tarifas que estamos pagando pelo consumo e o acionamento frequente e "inesperado" de usinas termelétricas. Ou seja: esse é um sistema que sofre com a falta de investimentos e que não consegue dar conta do próprio desenvolvimento econômico pretendido para o país.

Claro que todos esses desafios de fornecimento de energia, recarga e reposição de baterias e sua reciclagem podem ser revertidos no médio prazo, com investimentos nessa nova modalidade de transporte, mas, diante do cenário atual, é temerário indicar o carro elétrico como solução.

Engenheiro, professor da UFRGS