O que é Phygital Business Security?

O "phygital " (físico digital) agrega os universos offline e online em uma só experiência para o cliente, para o público, para as pessoas. Busca tornar os processos de negócio mais fluidos, atrativos e adaptados às preferências de quem os utiliza, os estendendo e integrando em N dimensões. O potencial de negócio é infinito! Bem, com todo bônus vem o ônus: possibilidades infinitas trazem riscos infinitos. As abordagens tradicionais de Tecnologia, de Segurança e de Governança não endereçam os pontos-chaves da questão. De acordo com a 25ª CEO Survey da PwC, divulgada há poucas semanas, os riscos cibernéticos são a principal ameaça no mundo e a segunda no Brasil. A pesquisa destaca a necessidade de prioridade no desenvolvimento de capacitações para lidar com riscos cibernéticos e cultivar a confiança dos negócios.

Normalmente valorizamos a importância da segurança quando já é tarde. Por que isso acontece? Qual o aprendizado? A tecnologia, o digital e a convergência do mundo físico e virtual trazem desafios claros e significativos. As pessoas, clientes, colaboradores, o negócio, a governança, a tecnologia, o digital, os dados e todas as interações, contatos entre as pessoas e instituições não podem e não devem acontecer sem uma abordagem de segurança e seus desdobramentos. A segurança cibernética tem de estar no sangue, como uma célula viva.

Uma abordagem de Phygital Business Security é necessária, uma vez que o negócio avança para ecossistemas e plataformas, atuando de forma integrada e unificada em todas as frentes. Chama a atenção o lado bom e o lado das ameaças dessa integração. Sendo dados o novo petróleo, toda a fonte de energia gera interesses em diversos sentidos. Muitas guerras têm como pano de fundo as fontes de energia.

Entender que os crimes e eventos de segurança ocorrem no ambiente físico, digital ou ambos é assumir que a abordagem de segurança deve ter a mesma visão "omni" que o negócio adotou para a experiência do cliente. O Phygital Business Security deve ser encarado pela organização como a empresa encara o negócio e não delegado apenas aos times de Tecnologia e Segurança. Todos têm um papel neste processo, porém conselheiros e diretores devem ter o mesmo envolvimento e preocupação que têm com o negócio, uma vez que o tema faz parte do business agora e para sempre.





Investidor de startups e diretor de Cyber Security Services da Scunna