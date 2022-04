Fome, agricultura urbana e o prefeito

Atualmente, 90% do alimento no mundo vem de 20 plantas, embora se estime que até 30 mil espécies vegetais tenham partes comestíveis. Os números são ainda mais paradoxais no Brasil, que abriga entre 15% e 20% das espécies vegetais do planeta.

A fome aumentou com a crise econômica, agravada pela Covid, e com o crescimento da desigualdade social. Deve crescer ainda mais agora com o retorno da guerra entre países.

Entre 2013 e 2018, a população urbana em situação de insegurança alimentar aumentou de cerca de 20% para 35%.

Plantar no espaço próximo onde vivemos, acompanhar o desenvolvimento das plantas, cuidá-las e preparar o próprio alimento qualifica a relação que temos com o meio ambiente, melhora nossa nutrição, saúde e qualidade de vida.

A agricultura urbana tem como características principais a diversidade e a multifuncionalidade. Sua prática vem crescendo em várias cidades e regiões metropolitanas pelo mundo. A pandemia nos provocou a olharmos mais para os espaços domésticos, aumentando a busca pela utilização alimentar e terapêutica de plantas.

Porto Alegre viu na eleição do prefeito Sebastião Melo uma maior abertura para a utilização de espaços urbanos com plantas, seja com foco no embelezamento e engajamento social, seja na produção de alimentos ou ambos.

O Fórum de Agricultura Urbana de Porto Alegre (FAUPOA), criado em 2021, vem buscando mapear, integrar e apoiar as diversas experiências de hortas existentes na cidade, como comunitárias, coletivas, domésticas, escolares, ligadas a unidades de saúde, da assistência social, em unidades prisionais, instituições religiosas, de recuperação terapêutica, entre outras.

Da mesma forma, queremos colaborar na implantação de uma política municipal de agricultura urbana no município. O governo acenou positivamente a respeito de um programa municipal nesta área. Entretanto, na prática, poucas coisas avançaram efetivamente até aqui. Caro prefeito Melo! Um quarto do seu governo já passou. Além de abertura para diálogo e agendas precisamos de resultados. A vida de quem passa fome não pode continuar esperando.

Agrônomo e membro da coordenação do FAUPOA