Pedágio na ERS-118 expulsa investimentos

Mobilidade é fundamental para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. O Movimento RS-118 Sem Pedágio foi criado e tem apoio unânime das Associações Empresariais, Câmaras de Vereadores, prefeitos, Granpal, lideranças políticas e comunidades da Região Metropolitana. A RS-118 é uma via urbana, conurbada (as divisas dos municípios se confundem), metropolitana e estrutural, de tráfego doméstico, pendular e diário, corta e integra seis municípios.

Pedagiar a 118 seria como pedagiar a BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Há pouco tempo foi transferido o pedágio de Gravataí na freeway, pelo mesmo motivo. A densidade populacional da Região Metropolitana é 1.100% maior que a média do Rio Grande do Sul, somos 10% da população, e estamos discutindo 16 km de um programa de concessões de 1.131 km.

É injusto penalizar toda Região Metropolitana, e particularmente Alvorada e Viamão, com pedágio por 30 anos, para duplicar 16 km. A arrecadação prevista desta praça de pedágio é R$ 4 bilhões, e o custo da duplicação R$ 110 milhões, segundo o Dnit. Seriam feitas 40 duplicações, e teríamos um inédito caso de subsídio cruzado ao contrário.

Pedagiar a 118 aumentaria o custo de alimentos, transporte, produtos e serviços, ampliaria o problema social e aumentaria o desemprego em Alvorada e Viamão, cidades entre as mais pobres do Estado, 497ª (última), e 490ª em PIB per capita, cidades dormitório e carentes de empregos, 50 mil moradores de Alvorada e 90 mil de Viamão se deslocam diariamente a trabalho para municípios vizinhos. Seria criado um custo adicional aos empregadores na contratação de trabalhadores destes municípios.

O tráfego seria transferido para dentro dos municípios devido às rotas de fuga do pedágio, gerando engarrafamentos e danificando as vias urbanas. O projeto foi elaborado por técnicos de fora do RS, é um plano de negócios visando atrair investidores, e não ouviu as comunidades. Tivemos uma audiência pública, online, para uma concessão de 30 anos.

Nossa região já está sendo muito impactada negativamente, desde junho de 2021, com a ameaça deste pedágio. Precisamos urgente dessa definição para retomarmos investimentos, gerarmos empregos e renda, e trazermos tranquilidade ao setor produtivo e às comunidades.

Coordenador do Movimento RS-118 Sem Pedágio e Diretor Regional da Federasul