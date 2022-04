Apenas destine 3% do Imposto de Renda

Nós, que efetuamos a Declaração do Imposto de Renda pelo Modelo com Deduções Legais (antigo modelo Completo), de modo geral, possuímos um lar, uma família, um melhor padrão de vida, maior renda mensal, maior tranquilidade financeira, mais conforto, maiores possibilidades de viagens e investimentos, enfim, condições muito melhores em todos os sentidos em relação às pessoas menos favorecidas.

Partindo dessa premissa, surge a pergunta: o que faço para ajudar o próximo, em especial as crianças carentes, que não têm uma família, são órfãs de mãe e pai? Devemos nos questionar com frequência e fazer algo em prol do futuro do Brasil que são as crianças. A resposta é muito simples: basta você reservar 3% do imposto devido na sua declaração de imposto de renda com deduções legais e destiná-lo para a cidade de sua preferência.

Melhor ainda é saber as vantagens que você obterá: a) o aplicativo da Receita Federal do Brasil calcula o valor máximo de forma automática, informando ainda se você pode ou não fazer a destinação; b) se a sua declaração resultar em restituição, você a receberá acrescida da atualização Selic; c) se resultar em valor a pagar, esse montante será deduzido do valor final a pagar.

Portanto, temos que exercer o nosso compromisso e o direito de cidadão brasileiro, efetuando a declaração do IRPF, mas também podemos olhar para o nosso interior e exercer o espírito de solidariedade, de humanidade e de compaixão com essas crianças e jovens tão necessitados, muitas vezes acolhidos por entidades sociais, as quais lutam com grandes dificuldades para sobreviver e necessitam muito de recursos para dar uma pouco de dignidade, educação e conforto a essas pessoas.

A oportunidade para destinar um pouco, sem desembolsar 'um único centavo' do Imposto de Renda agora é até o dia 31 de maio, data prorrogada para a entrega da declaração do IRPF. Faça você a diferença!

Vice-diretor Administrativo e Financeiro da Faculdades Integradas de Taquara/RS