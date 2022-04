Cansaço de estar cansado

Dois anos após o início da pandemia causada pela Covid-19, estamos na trama de altos e baixos nas taxas de transmissão, fato que reforça as incertezas sobre o mercado de trabalho e as relações sociais que giram em torno do cenário mundial. Em 2020 tínhamos a certeza de que o futuro do trabalho seria do home office, seis meses após, as tendências mostraram o inverso, com os próprios trabalhadores retornando aos postos presenciais.

Em meio a esse movimento, a saúde do trabalhador começa a ganhar destaque por meio de iniciativas de valorização da mão de obra e atenção especial para o adoecimento relacionado a condições de estresse crônico. A pandemia também é de casos de burnout, síndrome ligada à ocupação do indivíduo e que se caracteriza como uma condição de esgotamento permanente, relacionada à fadiga intensa, ansiedade, insônia e casos de depressão.

O delineamento da curva epidemiológica da Covid-19 intensificou a exposição a fatores de risco para a burnout, como por exemplo, o distanciamento social. O limiar entre trabalho e vida pessoal é tênue, e mudanças bruscas na organização da rotina afetam diretamente os ânimos. É fácil lembrar-se do trabalho quando ele está na mesa de jantar. Desta forma, sim!





Estamos cansados desse esgotamento. Recentemente, a American Psychological Association disponibilizou os resultados de uma pesquisa realizada em 2021 com 1.051 trabalhadores adultos dos EUA. Dentre os resultados, 3 em cada 5 trabalhadores relataram impactos negativos do estresse relacionado à ocupação. Espantoso também é que 44% do público pesquisado sofreu com fadiga física e 36% cansaço cognitivo.

E, de fato, não existe saída milagrosa dessas situações de risco para burnout. O importante é cultivar bons hábitos, relacionamentos sociais saudáveis e restabelecer as fronteiras entre atividade laboral e pessoal, independente do espaço de trabalho.





Enfermeiro e professor universitário