O “Primeiro de Abril e a política brasileira

“Caiu no primeiro de abril” é uma brincadeira clássica da infância, porém, ter um dia dedicado à mentira é um tanto quanto inadequado. Afinal, quem gosta de ser enganado? Talvez o brasileiro tenha se acostumado com isso nos corredores da escola e levado para a vida adulta, para as discussões públicas, para os palanques eleitorais, para as escolhas de seus representantes.

Em dias em que a verdade foi relativizada, confiar em quem precisa apresentar promessas de um trabalho eficaz por seu povo pode ser bem complexo. Tão complexo a ponto deste povo não querer participar do processo. Tão complexo a ponto deste povo não conseguir passar a régua e medir o mínimo necessário e, assim, se conformar com uma moral política que aceita o inaceitável. Mas, quem sabe? Onde está a verdade?

Em dias como estes, chegamos ao ponto de nos sentirmos desconfortáveis em dizer o óbvio, o que está todo mundo vendo, o que é nítido em essência, mas embaçado no campo do que é relativo. Estar relativamente certo é o mesmo que estar relativamente errado. E, então, alguém pode indicar um caminho seguro? Sinto dizer que não. Tornamos uma tarefa perigosa e impossível, o que deveria ser trivial.

Um povo sem discernimento ético e moral não sabe para onde ir e não é científica sobre onde seus passos o estão levando. Viver em uma sociedade sem princípios definidos e sem o limite do que é verdade é viver em uma confusão sem fim, afinal, ninguém sabe o que é certo e o que é errado, o que é passível de aceitação e o que deveria ser radicalmente punido. Fica difícil saber fazer boas escolhas ou encontrar alguma segurança em leis relativamente estabelecidas.

Não podemos viver num “eterno primeiro de abril”. Não podemos considerar a possibilidade de este não ter fim na política brasileira. Apelemos e reivindiquemos a verdade como sempre a tivemos. A verdade como ela é. O famoso “preto no branco”. Tenhamos um embasamento sólido e decisões conscientes. E essa decisão precisa começar por alguém, que seja por nós.

Cientista política e gestora pública

Sexta-feira, 1/04/2022

o Site – Sexta-feira, 1/04/2022

O "Primeiro de Abril e a política brasileira

Letícia Hehn Soares

Cientista Política e Gestora Pública