Corrupção e desigualdades sociais

Na Constituição Federal de 1988 está claro no artigo que trata dos objetivos fundamentais da República "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" e "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social... IV - salário-mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim".

Venho abordando essa tormentosa questão há mais de 30 anos, através de artigos e entrevistas e, ultimamente, inclusive, nos meus livros "Corrupção, a Solução Vem das Urnas" (2014), "O Dilema da Corrupção" (2020), e "O Abismo das Desigualdades Sociais" (2021).

Entretanto, a elite dominante (políticos, magistrados e demais membros de instituições públicas) fez letra morta dos dispositivos constitucionais acima transcritos. Pior que isso, não obstante a total indignação e revolta da população brasileira, vêm se fixando salários e privilégios incompatíveis com a realidade brasileira; e estão cegos, mudos, surdos e insensíveis ao cumprimento da CF.

A palavra corrupção deriva do latim e tem o sentido de "ato de quebrar aos pedaços", estragar, adulterar, seduzir, decompor, deteriorar, entre outras, nesse sentido. Por isso, a corrupção tem como base mentes deterioradas ou de mau caráter e enquanto gente com essa índole não for afastada da vida pública não há esperança de vivermos em uma sociedade justa e igualitária.

Portanto, sem que isso aconteça em primeiro lugar, a elevação de impostos, como sempre, será destinada a sustentar a ganância das elites dominantes e aos incontroláveis privilégios, tornando ainda mais longa a distância entre ricos e pobres, como vem ocorrendo de forma desenfreada. Por isso, o voto deve ser consciente, pois precisamos saber em quem vamos votar nas próximas eleições e nas outras que vierem.

Escritor e advogado