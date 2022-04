Novo normal e o antigo normal

O alimento faz parte de nossa memória afetiva. Recebi um pedido de entrega de dois quilos de manjericão, trata-se de um volume grande de massa vegetal, quando cheguei com a braçada de manjericão o cliente relatou de pronto que se transportou para a infância na casa do avô, onde havia uma horta de manjericão, quando chovia a casa era invadida pelo aroma do tempero. Outro amigo me pediu, "leite de vaca de verdade", porque com o leite UHT ele compra embalado não reproduzia o cheiro do doce de leite feito pela avó, ele encontrou o tacho antigo em casa, mas não conseguia o mesmo resultado culinário.