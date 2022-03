Carreira de perito criminal no RS

O Rio Grande do Sul inaugurou o Crepec Sul - Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da Região Sul - único atualmente no País. Trata-se de um prédio moderno, que garantirá maior segurança e confiabilidade na custódia da prova criminal, além do incremento de qualidade e produtividade com excelentes laboratórios. Servirá, também, como local de estudos e fomento de pesquisas na área pericial, auxiliando inclusive outros estados nos seus casos criminais mais importantes. A perícia criminal gaúcha alcançará, em breve, alto nível de excelência e maior destaque no cenário nacional. Orgulho? Muito!

Mas é preciso promover a valorização de quem ocupa esses espaços, produz provas técnicas alicerçadas na ciência, elucida crimes, identifica seus autores e entrega respostas à sociedade.

E o bom desempenho de uma organização pública depende, em grande parte, dos esforços dos seus servidores. Para proporcionar um excelente atendimento à sociedade é preciso compreender que todo e qualquer trabalhador necessita não apenas de um ambiente apropriado e estimulante, mas, também, de perspectivas de crescimento profissional, humano e financeiro.

Nos últimos anos, a Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul (Acrigs) alerta sobre a perda de servidores para outras instituições. Profissionais com larga experiência acadêmica, além da expertise na função, têm optado por carreiras com maior valorização em outros órgãos e até em outros Estados. Não sendo o suficiente, ainda temos a inflação que corrói os salários e acarreta a perda do poder de compra. Nessa semana, percorremos as ruas de Porto Alegre numa caminhada integrada com diversas categorias da área da Segurança Pública em defesa da justa reposição da inflação. Para os servidores da Perícia Criminal gaúcha, são mais de sete anos sem reposição. E as tratativas com o governo, iniciadas no ano passado, trouxeram apenas respostas evasivas.

Uma administração pública moderna, ao serviço da sociedade, exige novas formas de tratamento aos seus agentes, uma vez que servidores reconhecidos e respeitados, forjam maior comprometimento e satisfação. E o governo que investe na valorização dos seus servidores impulsiona o seu próprio desenvolvimento.

Perita criminal e presidente da Acrigs