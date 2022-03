Porto Alegre preparada para a competitividade

Uma metrópole voltada para o futuro. Assim, Porto Alegre completa 250 anos, vencendo os desafios do presente para continuar crescendo e se tornar cada vez mais uma referência nas mais diversas áreas. Notável por sua produção científica e inovação será, com certeza, uma das maiores em competitividade. Muitas mudanças ainda estão por vir. E isso é extremamente positivo.

Temos boa colocação no ranking das melhores cidades brasileiras para empreender, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras, estudo produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e, se conseguirmos superar algumas dificuldades apontadas no Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP, Porto Alegre estará apta a novos desafios competitivos nos próximos anos.

As características da capital permitem apostar em uma posição privilegiada no ranking dos municípios em todo o País, em um período não muito distante: alta renda média do trabalho formal, trabalhadores e profissionais com considerável qualificação; nível significativo de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, registramos boa performance em alguns indicadores de saneamento no último ano.

Entretanto, há coisas que carecem de atenção. Precisamos melhorar nossa performance no acesso à banda larga - fibra ótica e telefonia móvel 4G e, também, na qualidade da Educação, que ainda sofre os impactos da suspensão das aulas presenciais e desigualdades na aprendizagem remota em todos os níveis.

Diante disso, cabe a pergunta: Porto Alegre tem condições de acelerar sua competitividade? Acreditamos que sim. Sobreviver no atual contexto econômico global é fácil, todos sabemos, mas com empenho da gestão pública no sentido de ir além da prestação de serviços de qualidade essenciais à população, podemos melhorar nossos índices de performance.

O alinhamento entre os gestores públicos e o setor privado certamente dará a condição para o enfrentamento dos desafios que se fazem presentes. O setor privado tem esse tipo de expertise, pois sabe ultrapassar dificuldades, enquanto o setor público tem as ferramentas necessárias para promover tais mudanças. Quanto mais próximos e harmonizados estivermos no âmbito público e privado, mais rapidamente alcançaremos o desenvolvimento que todos almejamos.

Presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul (Lide-RS)