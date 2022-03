Derrota armamentista e vitória da boa técnica jurídica

Em sessão virtual encerrada dia 25 de fevereiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6985, por unanimidade, invalidou norma do estado de Alagoas que concedia aos procuradores estaduais a prerrogativa de portar arma de fogo. A ação foi proposta pelo procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, a fim de questionar a validade do inciso VII do artigo 81 da Lei Complementar estadual 7/1991, que organiza o funcionamento da Advocacia Pública estadual daquele estado.

Vez que as decisões proferidas no âmbito de ADIs possuem efeitos erga omnes, ou seja, vinculantes a todos e não somente às partes envolvidas, conclui-se que a Suprema Corte brasileira entende como inconstitucional norma estadual que prevê porte de arma de fogo, para defesa pessoal, a procuradores de estado. Em exame não muito aprofundado acerca da matéria, tem-se a impressão de que o movimento armamentista sofreu um revés. Todavia, a decisão foi bastante técnica e dizer que teve conotação política ou ideológica seria temerário.

Em seu voto pela procedência do pedido, o relator, ministro Alexandre de Moraes, asseverou que a jurisprudência do STF está sedimentada no sentido de que a Constituição Federal atribuiu à União a competência para legislar sobre produção e comercialização de material bélico e estabelecer regramento referente às armas de fogo. O ministro relator também rememorou que a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), norma federal que regula, entre outras matérias, o porte de armas.

É evidente e lógico que, com o advento do Estatuto do Desarmamento, deixou de existir a figura jurídica de porte de arma estadual, eis que tal instituto, por ser corolário logico da norma, foi centralizado pela Polícia Federal. E mais, o aludido estatuto autorizou expressamente o porte de arma a um conjunto de categorias específicas, em razão de suas atribuições, dentre as quais não está a categoria de procuradores de estado, não havendo, pois, espaço para que o legislador estadual conceda por normas paralelas o porte a categorias funcionais não contempladas pela legislação federal. A efetiva necessidade de porte de arma para defesa pessoal aos procuradores estaduais parece ser inequívoca dada as peculiaridades da carreira, muito embora não tenha sido objeto de discussão na ADI, notadamente porque houve uma flagrante inadequação da via eleita para conceder tal prerrogativa à categoria.

Que o revés sofrido sirva de lição, em especial aos líderes de entidades classistas de procuradores de estado, e estes com a força e representatividade que têm se articulem politicamente junto a congressistas federais, de modo a apresentar um projeto de lei que inclua os procuradores de estado no rol categorias específicas que possuem a prerrogativa de possuir porte de armas na Lei 10.826/2003. Tal postura, além de ser a forma escorreita de tratar o tema, é republicana e, sobretudo, evita a judicialização da política, que ultimamente tanto tem atrapalhado o desenvolvimento e a eficácia das políticas públicas em todos os níveis da federação.

Advogado