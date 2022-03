A revolução do mundo digital

Com a chegada da realidade virtual, está sendo possível a criação de um mundo absolutamente digital e totalmente novo. Este é o caso do Metaverso, que vem crescendo nos conceitos de tecnologia, abrindo assim a possibilidade de investimentos de mercados que antes eram totalmente físicos e agora podem crescer de forma tecnológica e digital. Abrindo até a possibilidade de se possuir terrenos virtuais. Como também é o caso das NFT (Non-Fungible Token), que chegaram para revolucionar o mercado de arte, no qual antes as obras de artes eram quase exclusivamente físicas, e agora é possível que qualquer artista crie e venda suas obras de forma totalmente segura e digital. Essas artes podem inclusive ser obtidas por celebridades, abrindo assim um mercado para que todo mundo possa divulgar seus trabalhos. Sendo assim, essa é uma grande oportunidade para as propriedades intelectuais investirem numa tecnologia totalmente nova e pode revolucionar o mundo dos negócios, e a forma de se fazer publicidades.

Investir no Metaverso e nas novas NFT, pode ser essencial para beneficiar as empresas, e trazer um grande investimento do mundo real, para o mundo digital. Sem dúvidas esse é um grande passo para a valorização de grandes inovações, todo esse investimento em patentes dentro desse mundo novo pode agregar valor, tanto para as empresas, quanto para as próprias tecnologias. O mundo daqui para frente será todo feito em cima de novas tecnologias e mundos virtuais, como o Metaverso e as NFT, que inclusive estão trabalhando juntos. Possibilitando os usuários a usufruir de todo o conteúdo único criado a partir das NFT disponível dentro das plataformas. Portanto o investimento na tecnologia é totalmente necessário para continuar alavancando as vendas do comércio e o crescimento de empresas.

Agora é o momento de avançar nos investimentos desses novos mundos para que as patentes e as novas tecnologias cresçam e aprendam juntos as novas formas de se enxergar os empreendimentos tecnológicos que estão por vir. Todos esses conteúdos disponíveis podem ser criados tanto pelas empresas, quanto por usuários. Viabilizando assim o crescimento de novos negócios, inovando no aspecto de como vamos experienciar e viver tudo que há disponível digitalmente.

Presidente do Grupo Marcas, Patentes, Inovações e Gestão Tributária