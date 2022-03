Para amar Porto Alegre nos seus 250 anos

Para amar Porto Alegre, hoje e sempre, é indispensável identificar seus aspectos geográficos, históricos, culturais, equipamentos e serviços capazes de atraírem atenções e motivarem visitas. É óbvio que a informação é indispensável para tomada de decisão. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Logo, a comunicação identifica, apresenta, promove e incentiva as visitações aos atrativos integrantes da oferta da cidade. Exigem interesses, pesquisas, conhecimentos e vontades para valorizarem a nossa terra e a nossa gente, incluindo suas singularidades. Se a cidade é boa para viver, pode ser boa para visitar.

A comunidade e a opinião pública são fundamentais para atração de fluxos de visitantes. Convém salientar que existem cidades que não são amadas pelos seus habitantes por uma série de problemas com a infraestrutura, valorização e preservação dos seus patrimônios históricos, culturais, arquitetônicos, com plasticidade discutível e sem a hospitalidade para receber o visitante. Também, existem cidades que avançam na estruturação da sua oferta, com investimentos públicos e privados para a melhoria contínua da qualidade de vida dos seus habitantes e capazes de atraírem visitantes e bem recebê-los.

Para quem nasceu em Porto Alegre ou escolheu a cidade para habitar, deve ter experiências positivas convivendo com a diferenciada e bela geografia física e humana. Porto Alegre pode emocionar ao pôr do Sol e ao acolhimento natural das pessoas que amam viver na Capital dos Gaúchos. Minhas opções pessoais e profissionais, assim como de muitas pessoas que vivem em Porto Alegre, são para contribuir no desenvolvimento harmônico da Capital dos Gaúchos.

Aproveito para destacar a grande honraria em ter recebido a Medalha Porto Alegre em 2015, devido às minhas contribuições acadêmicas e profissionais ao desenvolvimento do turismo e da hotelaria. Em 2022, quando completam 250 anos de fundação, nós desejamos tudo de bom para nossa querida e amada Porto Alegre. Devem existir muitas pessoas que estão comemorando e realizando passeios pelos caminhos urbanos e rurais. Será? Respeitam-se todas as opiniões contrárias. São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso. Parabéns, Porto Alegre pelos seus 250 anos.

Economista e mestre em Comunicação Social