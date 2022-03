Um novo olhar sobre Porto Alegre

O aniversário é um marco, um momento simbólico que carrega passado e futuro no seu conceito. Os 250 anos de Porto Alegre nos convidam a celebrar a história construída até aqui e planejar a Capital do futuro. Essa é uma missão de todos nós, que podemos ocupar nosso espaço na esfera política como sociedade que vive aqui, acompanhando de perto o processo de transformação em curso.





Sementes importantes para o urbanismo foram plantadas na cidade, com vistas a qualificar espaços públicos, melhorar a mobilidade urbana, promover a inclusão, entre outras ações. Vimos recentemente Porto Alegre ligada outra vez ao Guaíba. Já havia laço afetivo, mas foi por meio de programas como o Orla POA que a cidade voltou os olhos e as ações para o movimento do lago. Retomamos a vista e a vivência do Guaíba. E a apropriação desses espaços pela comunidade deve ser saudada. A população ganhou um espaço de encontro, confraternização, esporte e saúde junto às águas que abraçam nossa Capital.





Nos 250 anos, vemos uma Porto Alegre unindo pontos da cidade que não dividiam conexões de uso e de identidade. Vemos a valorização da arquitetura e do urbanismo, conferindo ares cosmopolitas, o que, por fim, também reflete na autoestima da população e amplia o potencial turístico da Capital.





A região do Quarto Distrito, o Centro Histórico, Pontal, são exemplos de áreas beneficiadas por esse conceito. Regiões que antes viviam a degradação do tempo hoje ganham novas formas de uso e ocupação, reaproximando os porto-alegrenses de sua própria história.





Com a qualificação do Centro Histórico, prevista para as próximas décadas, teremos um movimento importante e necessário no coração da cidade, resgatando o privilégio de se ocupar essa região com segurança e conforto nos espaços públicos. Morar nas edificações amplas e sólidas, características da área central, também dará nova vida à região. São melhorias que atraem novas operações comerciais, cativam o público, ampliam a segurança pública e qualificam serviços urbanos. É a cidade vivida na plenitude por sua gente.





O trabalho dos profissionais de arquitetura e urbanismo é fundamental para o planejamento e a concretização de uma cidade saudável, dinâmica e democrática. Que no futuro de Porto Alegre existam muitas análises, questionamentos, planos, críticas e projetos. Que a arquitetura e o urbanismo sejam pauta constante, porque a qualificação do espaço urbano é uma necessidade básica.





Assim como disse Julio Cortázar, recém-chegado a Paris, escrevendo a um amigo a respeito da relação dele com a cidade, “Quero que a maravilha da primeira vez seja sempre a recompensa para o meu olhar”. Parabéns, Porto Alegre, pela capacidade de sempre nos encantar.













Arquiteta