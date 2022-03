Desigualdade social e concentração de renda

"Desigualdade socioeconômica no País em ascensão". "A concentração de renda volta a crescer no Brasil, segundo o IBGE." E por aí vão as manchetes e dados expostos diariamente na vitrine da mídia. Caracterizada pela diferença entre os cidadãos no que tange à posse de bens econômicos e ao acesso a direitos básicos, a 'desigualdade social' anda de mãos dadas com a concentração de renda e riqueza.

Sem pretensão de aprofundar aqui as causas em ordem decrescente de importância, seguramente, além das causas de ordem estrutural, estas mais ligadas à composição do tecido social, se destaca a nossa matriz tributária, fortemente concentradora de renda.

É sabido e reconhecido que o brasileiro situado na base da pirâmide social contribui, proporcionalmente, muito mais com a arrecadação federal através de impostos e taxas do que a população que compõe os níveis superiores da pirâmide. Estão ali incluídas a tributação direta, tal como o imposto sobre a renda, e a indireta (bens de consumo e de serviços).

Além disso, a taxação de transferências de patrimônio, de lucros e dividendos (muitas vezes isentos) e impostos sobre heranças e grandes fortunas ostenta alíquotas reduzidas e por vezes irrisórias, comparativamente com outros países.

A sociedade está ciente dessa realidade e vem exigindo as reformas necessárias. Penso que aqui cabe a pergunta: estaria o Congresso Nacional efetivamente convencido e inclinado a aprovar uma radical reforma tributária, sabendo-se que o poder econômico do País, composto por uma reduzida elite, vem, historicamente, dando as cartas na governança pública através dos seus representantes que costumam somar maioria nesse mesmo Congresso? Estaria esta reforma, para ter eficácia, fadada a aguardar uma outra reforma que a precedesse e que facilitaria sua implementação, ou seja, a reforma política?

São perguntas que ficam no ar, enquanto a desigualdade social continua em ascensão, enquanto o caldeirão social vem aguentando a pressão, não se sabe até quando.

Bacharel em Ciências Econômicas