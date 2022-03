Se há assunto que está pendente há anos no Congresso é a reforma tributária. Pagar tributos no Brasil é caro, complexo e penaliza, em vez de estimular, o pagamento dos contribuintes. Pois agora o ministro Paulo Guedes, da Economia (Jornal do Comércio, edição de 25/03/2022), afirma que a reforma tributária caiu por "interesses". Quem está falando é, em tese, a maior autoridade econômica do governo. O que o Congresso está esperando? (Armando B. Círio, Porto Alegre)

South Summit

Porto Alegre terá uma atração internacional ainda neste 2022, o South Summit Brazil, de 4 a 6 de maio, no Cais Mauá (caderno especial Porto Alegre 250 anos, Jornal do Comércio, edição de 25/03/2022). É muito bom que a cidade atraia eventos de porte, como esse. E o local será nos armazéns do Cais Mauá, que terá muitos pontos revitalizados. Aqueles armazéns marcaram época na cidade. (Fernando de Moraes)

Reportagem Cultural

Excelente o texto "Encouraçado Butikin dominou as noites de Porto Alegre por quase 40 anos" (Série Porto Noite Alegre, Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 25/03/2022)! Muito interessante! (Vinicius Tabajara da Cunha)

250 anos de Porto Alegre

Os 250 anos de Porto Alegre estão sendo bem comemorados. Meus pais falavam muito de dois momentos importantes na cidade, um de alegria, que foi a Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, em 1935, transformando os Campos da Várzea no Parque Farroupilha. O outro momento foi de aflição e medo, na enchente de 1941, que alagou o Centro. Muita gente, pequenos comerciantes e moradores perderam tudo e tiveram transtornos mentais. Daí adveio a lenda urbana de chamar quem nasceu naquele ano de "abobado da enchente". Triste realidade. (Telmo Costa Pereira)