Veículos elétricos: tendência sustentável e econômica

Há dias, como impacto direto da guerra na Ucrânia, o barril de petróleo chegou a ficar próximo de US$ 140, maior valor desde 2008. Diante das constantes altas nos combustíveis fósseis, especialmente em meio às incertezas globais, ganha ainda mais força a tendência dos veículos elétricos. Mas, a tendência não se dá somente por aspectos econômicos (levando em consideração valores atualizados, a van elétrica consome 80% menos por quilômetro rodado no comparativo com veículos à combustão), trazendo consigo também conceitos de sustentabilidade ambiental, já que os veículos elétricos reduzem a emissão de CO2.

Por outro lado, por uma questão de escala e falta de uma política pública de incentivos a esse tipo de produção, o preço do veículo elétrico ainda continua proibitivo para grande parte da população, especialmente nos países em desenvolvimento. Trazendo para o campo da logística urbana, a Arrow Mobility, empresa de Caxias do Sul (RS), conceituou uma van de cargas que busca reduzir esse gap de preços, aumentando a eficiência do veículo de modo a reduzir a diferença de custo de aquisição do mesmo.

Quando falamos em aumento de eficiência, falamos também de uma revolução dentro do próprio universo de veículos elétricos, pois observamos que a maior parte deles são versões eletrificadas de veículos tradicionais, levando toda a ineficiência do projeto original (combustão) para o elétrico. Ouvindo os principais operadores logísticos do Brasil, a Arrow One desenvolveu um sistema patenteado que permite o carregamento das mercadorias com apenas um movimento, agilizando as entregas e que também permite que o compartimento de cargas se adapte para o transporte de passageiros.

Trata-se de uma espécie de “gaveta” com poltronas. O fato de ser um veículo “dois em um” permite um aumento de eficiência com as operações de transportes, diminuindo a ociosidade das vans, que quando não estiverem transportando produtos poderão transportar funcionários, no início e final de turnos.

Com lançamento previsto para o segundo semestre, as primeiras unidades da van já foram encomendadas pela Unidas, líder no mercado de terceirização de frotas e a segunda maior locadora de automóveis do Brasil.

Head de Engenharia da Arrow Mobility