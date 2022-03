As máscaras dos empregados

O avanço do processo vacinal e o arrefecimento dos efeitos da pandemia acarretaram a revisão de grande parte das normas restritivas adotadas por estados e municípios. Alguns deles tornaram facultativo o uso de máscaras, inclusive em locais fechados, como é o caso de Porto Alegre. Neste cenário, uma questão que se impõe é se as empresas devem continuar exigindo o uso de máscaras por seus empregados.

A situação, com efeito, é perfeita para desmentir uma notícia falsa, muita propagada durante a pandemia. Asseclas de nosso presidente sempre sustentaram que o Supremo Tribunal Federal (STF) impediu a atuação do governo federal, delegando a tarefa a estados e municípios. Não é verdade, pois no julgamento da ADI 6343 o Supremo reconheceu a competência concorrente e suplementar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar em matéria de saúde pública.

Noutras palavras, a União sempre pôde adotar as medidas que julgasse pertinentes, o que, todavia, não impediu a adoção de outras complementares por estados e municípios. Como em geral as normas municipais e estaduais sempre foram mais restritivas do que as federais, a falsa noção de que a União esteve impedida de agir permeou o imaginário do cidadão comum. Entretanto, no atual momento, pelo menos no que se refere ao uso de máscara por empregados, as normas federais vigentes são mais restritivas. A Lei Federal 13.979/20, em seu art. 3º-B, expressamente determina que os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia são obrigados a fornecer máscaras aos seus empregados. No mesmo sentido, o anexo I da Portaria Conjunta editada pelo Ministério da Saúde e do Trabalho é ainda mais incisivo. Seu item 8.1 é inequívoco ao dispor que o empregador deve "orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e substituição das máscaras".

Assim, ainda que as normas estaduais e municipais estabeleçam o uso facultativo das máscaras, a legislação federal obriga sua utilização por empregados. Eventual descumprimento da lei federal poderá ensejar a lavratura de autos de infração por parte de Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho, além da instauração de Inquérito Civil pelo Ministério Público do Trabalho.

